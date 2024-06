Copa Internacional de Mountain Bike: Evento começa nesta Sexta em Poços e vai até Domingo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços de Caldas será a 21ª a receber a competição na história do evento. Confira principais detalhes, programação completa e atrações confirmadas

A Copa Internacional de Mountain Bike tem início na cidade de Poços de Caldas nesta sexta e segue até domingo (21 a 23), em uma grande arena montada no Parque do Cristo, tradicional ponto turístico da cidade. Cerca de 600 ciclistas, vindos de quase 200 cidades de 12 estados do Brasil e de outros dois países, Chile e Peru, estarão participando da etapa de estreia no circuito. Trata-se da 21ª cidade a sediar uma das etapas da principal competição de mountain bike da América Latina em seus 29 anos de história.

Responsáveis pelo show principal dentro das pistas, os atletas das Super Elites nacional e internacional marcam presença em Poços de Caldas. Entre os homens, estão confirmados nomes como José Gabriel Marques, Luiz Cocuzzi, Nicolas Delich (CHI), Nicolas Machado, Sherman Trezza, Frank Farfan (PER), entre outros. No feminino, brigarão pelo título atletas como Karen Olimpio, Yarela Obando (CHI), Hercília Najara, Isabella Lacerda, Iara Caetano, Luiza Cocuzzi, entre outras.

Ao todo, serão 49 as disputas durante os três dias de evento, que premiarão os atletas em três modalidades diferentes: o Short Track (XCC), apenas na sexta-feira (19), em um circuito de pouco menos de 1 km por volta; a Maratona (XCM), apenas na tarde de sábado, num circuito de 14 km por volta; e o Cross Country Olímpico (XCO), na manhã de sábado e durante todo o domingo, em um circuito de 4 km por volta.

Para a realização da terceira etapa de 2024 da CiMTB, a organização conta com os apoios locais da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, através da Secretaria de Esportes, Parque do Cristo, ACPC – Associação de Ciclistas de Poços de Caldas, Cervejaria Gonçalves, Flux Internet Club, 20Buscar, Stock Farma e Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau – Descubra Poços de Caldas. Entre os patrocinadores, estão a CBMM (Cota Apresenta), além de SRAM, La Maglia, Scott, Setta e Bem Brasil (Cota Bronze).



Acesso ao Parque

A organização da CiMTB lista abaixo todas as formas possíveis de acesso ao Parque do Cristo. A opção mais utilizada nos eventos – ir de carro – será possível, porém é importante lembrar que o local é administrado pela iniciativa privada (Citur), ou seja, todos os estacionamentos lá são pagos e têm limitação do número de vagas. Assim, para garantir vaga de estacionamento com antecedência, atletas, expositores e visitantes em geral devem adquirir o pacote – válido pelos três dias de evento – pelo endereço: https://ingressos.citur.com.br/produto/citur-pc-cimtb.

Vale ainda ressaltar que, durante os três dias do evento, a estrada de acesso principal ao Parque do Cristo estará funcionando em mão única. Ou seja, o caminho para ir embora do local será pela Estrada dos Pessegueiros, com o término pelo bairro Vila Rica.

Agenda de shows

Ao todo, seis shows musicais serão realizados no Parque do Cristo durante os três dias de evento, uma tradição em todas as etapas da Copa Internacional de Mountain Bike. As bandas que se apresentarão são: The Bartos, Sá Gabriel e Deivid Santos, Flávia Jorge e Raoni Loran, Banda Harmônica, Helena Daher & Pedro Soares e Ópera Rock Acústico. Serão três palcos diferentes espalhados pelo Parque: Mercado Cristo, Palco Café e Rampa do Cristo.

Programação completa prova e shows

Sexta-feira – 21/06/2024:

08h30 às 18h: secretaria aberta para confirmação das inscrições e credenciamento de apoio atletas/equipes

10h às 16h: Treino oficial Maratona exceto na pista XCC quando estiverem acontecendo provas

10h às 16h: Treino oficial XCO exceto na pista XCC quando estiverem acontecendo provas

13h30: 1ª a 6ª largadas XCC – Máster Masc. (ACIMA DE 34 ANOS), Cadete Masc. (DE 23 A 34 ANOS), Geral Fem. (ACIMA DE 15 ANOS), Teen Masc. (DE 12 A 16 ANOS), Júnior Masculina (17 E 18 ANOS), Elétrica Masc. (ACIMA DE 15 ANOS)

16h10: 7ª largada XCC – Super Elite Feminina

16h40: 8ª largada XCC – Super Elite Masculina

17h30: Show The Bartos – Rampa do Cristo

17h30: Premiação todas as baterias XCC

18h30: Show Sá Gabriel e Deivid Santos – Mercado Cristo

Sábado – 22/06/2024:

08h às 18h: secretaria aberta para confirmação das inscrições e credenciamento de apoio atletas/equipes

08h20:1ª largada XCO – E-MTB (elétricas) – Masculina PRO, Feminina PRO e Masculina Master

10h20: 2a largada XCO Masculina – UCI Junior Series, Sub-17, Sub-15 e Sub-12

12h15: Premiação 1ª e 2ª LARGADA

13h30 às 16h: treino livre XCO (trecho usado pelo XCM não poderá ser usado no treino do XCO)

14h: 3ª largada Maratona – E-MTB Young e Sênior Masculina, E-MTB feminina, Ultra, Expert, Cadete, Master, Segurança Pública, Veterano, Peso Pesado, PCD, DUPLAS, Open Feminina, Sênior Feminina, Turismo

15h: Show Flávia Jorge e Raoni Loran – Palco Café

16h30: Horário corte da Maratona na Linha de Chegada

17h: Show Banda Harmônica – Rampa do Cristo

17h30: Premiação 3ª largada

18h30: Show Helena Daher & Pedro Soares – Mercado Cristo

Domingo – 23/06/2024:

07h30 às 13h: secretaria aberta para confirmação das inscrições e credenciamento de apoio atletas/equipes

08h: 1ª largada XCO Masculina – (Sub-55, Ultra, Sub-60, Sub-65, Over-65)

09h: Categoria Mirim e Premiação após a prova

10h: 2ª largada XCO Masculina – (Sub-30, Sub-35, Sub-40, Sub-45, Sub-50)

10h30: Premiação 1ª largada

12h: 3ª largada XCO Feminina – Super ELITE (Elite + Sub-23), UCI Junior Series, Sub-17, Sub-15, Sub-40, Sub-50, Over-50, Sub-12

13h: Premiação 2a largada + Concurso Redação e Desenho

14h: 4ª largada XCO MASCULINA – Super Elite masculina (Elite + Sub-23)

14h30: Show Ópera Rock Acústico – Palco Café

15h40: Premiação 3ª largada

16h15: Premiação 4ª largada

História da CiMTB

A organização da CiMTB realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2004, a CiMTB tem sido seletiva para os Jogos Olímpicos nos ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024.

Em 2022, a CiMTB aumentou ainda mais sua relevância internacional, com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis, já em 2024 organizou a etapa de Araxá da WHOOP UCI Mountain Bike World Series. Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.