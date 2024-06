Copa Internacional de Mountain Bike movimenta o fim de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A etapa de Poços de Caldas da Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB), realizada no Parque do Cristo, trouxe um fim de semana de vitórias e emoções intensas para os atletas locais. Karen Olimpio e José Gabriel Marques, ambos competindo na categoria Super Elite, garantiram a dobradinha ao vencerem tanto no Short Track (XCC) quanto no Cross Country Olímpico (XCO).

Vitória de Karen Olimpio



Karen Olimpio, a ciclista brasileira melhor colocada no ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI), na 30ª posição, demonstrou seu talento e determinação ao vencer as duas provas do evento. Na sexta-feira (21), Karen triunfou no Short Track (XCC) e, no domingo (23), liderou de ponta a ponta o Cross Country Olímpico (XCO), completando a prova em 1h21min27.

Com esses resultados, Karen assumiu a liderança em ambas as disputas da temporada de 2024 na Super Elite feminina. Ela acumulou 88 pontos no Short Track, superando Isabella Lacerda, que tem 80 pontos. Na classificação geral, que soma os pontos do XCC e do XCO, Karen agora lidera com 198 pontos, contra 192 de Isabella, a atual campeã de ambas as competições em 2023.

José Gabriel Marques domina na Super Elite masculina

José Gabriel Marques, atleta local de Poços de Caldas, também garantiu uma performance impressionante. Na sexta-feira (21), ele venceu o Short Track (XCC) e, no domingo (23), conquistou a vitória no Cross Country Olímpico (XCO) após completar 7 voltas no circuito. José Gabriel liderou a prova do início ao fim, finalizando com um tempo de 1h16min08, mais de 3 minutos à frente de Luiz Cocuzzi, que ficou em segundo lugar com 1h19min21.

“Inexplicável o sentimento de ganhar na minha casa, logo na estreia do evento aqui em Poços. Posso dizer que estou devolvendo para a montanha tudo que ela sempre me deu. Isso é o mais importante de tudo. Estou feliz com a entrega. Andei muito mais do que eu esperava”, declarou José Gabriel emocionado.

Classificação e destaques

O top 5 da categoria Super Elite masculina foi completado por Fernando Nunes, Sherman Trezza e Edson Rezende. Na categoria feminina, além de Karen e Isabella, o pódio foi composto por Yarela Obando (CHI), Iara Caetano e Luiza Cocuzzi.

Todos os resultados da etapa

Os resultados das mais de 50 categorias disputadas durante os três dias de prova no Parque do Cristo, em Poços de Caldas, estão disponíveis no site do SeuEsporte.App: https://seuesporte.app/cimtb-2024/. No mesmo link está também disponível a classificação geral da temporada de 2024 da Copa Internacional de MTB.

Apoiadores e patrocinadores

Para a realização da terceira etapa de 2024 da CiMTB, a organização contou com os apoios locais da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, através da Secretaria de Esportes, Parque do Cristo (Citur), Associação de Ciclistas de Poços de Caldas, Cervejaria Gonçalves, Flux Internet Club, 20Buscar, Stock Farma e Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau – Descubra Poços de Caldas. Entre os patrocinadores, estão a CBMM (Cota Apresenta), além de SRAM, La Maglia, Scott, Setta e Bem Brasil (Cota Bronze).

A história da CiMTB

A organização da CiMTB realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2004, a CiMTB tem sido seletiva para os Jogos Olímpicos nos ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024.

Em 2022, a CiMTB aumentou ainda mais sua relevância internacional, com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis, já em 2024 organizou a etapa de Araxá da WHOOP UCI Mountain Bike World Series. Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.