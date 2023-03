“Coração de Pai” traz a história de São José ao Cine Marquise Ultravisão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O filme “Coração de Pai que traz a história de São José, estreia, hoje (9), no Cine Marquise Ultravisão. O filme segue na programação diária, no mês em que se comemora o dia do “pai terreno”

Com Classificação Indicativa Livre, terá uma exibição diária na versão dublada, às 15 horas. Compras coletivas com preços diferenciados podem ser feitas pelo www.cinemarquise.com.br/ultravisão/contato.

Testemunhos impactantes de pessoas cujas vidas mudaram graças a São José. Quem realmente é José de Nazaré? Esta viagem ao redor do mundo visa descobrir se o que alguns dizem é verdade: que esse homem misterioso está mais ativo hoje do que nunca. O longa desvenda em lugares emblemáticos dos cinco continentes, santuários, festas e devoções em homenagem a esse discreto e silencioso carpinteiro. A Igreja Católica celebra 19 de março como o dia do pai terreno de Jesus Cristo e esposo de Maria.

“Coração de Pai” é o terceiro filme de uma trilogia que inclui “Coração Ardente” – e “Fátima – o último mistério”.

Testemunhos impactantes de pessoas cujas vidas mudaram graças a São José. Quem realmente é José de Nazaré? Esta viagem ao redor do mundo visa descobrir se o que alguns dizem é verdade: que esse homem misterioso está mais ativo hoje do que nunca. O longa desvenda em lugares emblemáticos dos cinco continentes, santuários, festas e devoções em homenagem a esse discreto e silencioso carpinteiro. A Igreja Católica celebra 19 de março como o dia do pai terreno de Jesus Cristo e esposo de Maria.

Confira o trailer aqui:

https://drive.google.com/file/d/1V5u0CBFjPHnNOwLZL4hJlpgdwngI-6bW/view?usp=share_link

PREÇOS ESPECIAIS EM MARÇO

Durante todo o mês, as mulheres pagam meia no Cine Marquise Ultravisão. Com a ação promocional, os ingressos para o público feminino estarão nas sessões 2D/poltrona tradicional por R$ 13,00 (treze reais) quartas-feiras; R$ 15,00 (quinze reais) nas segundas, terças e quintas; R$ 19,00 (dezenove reais) para as sextas, sábados, domingos e feriados. Já os ingressos para sessões 3D / poltrona tradicional vão variar entre R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 24,00 (vinte e quatro reais), de acordo com o dia da semana.

Também pagam meia: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada.

Filmes em Cartaz: Pânico VI, Close, Creed III, Desaparecida, A Baleia, As Múmias e o Anel Perdido, Homem Formiga e a Vespa: Quantumania.

Acesse o site cinemarquise.com.br e as redes sociais @cinemarquise.ultravisão .

Beatriz Aquino