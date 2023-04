Corpo de Bombeiros abre vagas para curso de Guarda-Vidas Civil em Poços de Caldas

O Corpo de Bombeiros abriu 20 vagas para o curso de Guarda-Vidas Civil em Poços de Caldas (MG). A inscrição e o curso são gratuitos. Os interessados podem se inscrever até este domingo (2).

Serão ofertadas 20 vagas, com seleção mediante teste de proficiência física. O curso será realizado presencialmente em Poços de Caldas, com carga-horária de 60 horas e certificado oficial ao término.

O curso será realizado de 10 a 19 de abril, das 08h00 às 17h00. É necessário cumprir a carga-horária para a formação e certificação do Guarda-Vidas.

A inscrição é realizada online, basta clicar nesse link: Curso de Guarda Vidas Civil.

Fonte: G1 Sul de Minas

Beatriz Aquino

