Corpo de Bombeiros combate incêndio em casa abandonada próximo à UPA de Poços de Caldas

Na madrugada desta quinta-feira, 6, o Corpo de Bombeiros foi chamado via 193 para combater um incêndio em uma residência abandonada nas proximidades da UPA. O acionamento ocorreu por volta da 00h30.

Ao chegarem ao local, as equipes constataram que os quatro cômodos da casa já estavam completamente tomados pelas chamas, que estavam entrando na fase de rescaldo. A primeira medida dos bombeiros foi realizar uma busca no imóvel para verificar a presença de vítimas, mas ninguém foi encontrado. Em seguida, a equipe iniciou os procedimentos para controlar o fogo e evitar novos focos.

A operação foi concluída em cerca de uma hora e transcorreu sem maiores incidentes. Após o controle das chamas, os bombeiros acionaram a Defesa Civil para as providências necessárias.

O Corpo de Bombeiros destaca a importância de manter as edificações em boas condições de segurança para evitar riscos de incêndios e outros acidentes. Em caso de emergência, a corporação pode ser contatada pelo telefone 193.

