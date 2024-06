Corpo de Bombeiros combate incêndio na zona oeste de Poços de Caldas

No final da tarde desta sexta-feira, 07, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para combater um incêndio nas proximidades das ruas da Saudade e Beira-Linha, localizadas a 300 metros do presídio, na zona oeste de Poços.

Ao chegar ao local, a equipe identificou a necessidade de proteger as residências vizinhas e imediatamente iniciou o combate ao incêndio. Utilizando abafadores e sopradores, os bombeiros conseguiram controlar as chamas, direcionando-as para áreas sem construções residenciais.

Após a fase inicial de combate ao fogo, os bombeiros permaneceram no local para monitorar a situação e garantir que as chamas não se reacendessem. Durante a noite, a equipe retornou para realizar um rescaldo completo, assegurando a extinção de todos os focos de fogo remanescentes e eliminando qualquer possibilidade de reignição.

A operação foi concluída, sem registros de danos às residências ou ferimentos aos moradores.

