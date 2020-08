Corpo de Bombeiros combate incêndio próximo à Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Militares contaram com a ajuda de moradores para controlar as chamas de cerca de três metros

Alice Dionisio | 02/08/2020 – 09h01

Um incêndio florestal na Rodovia Juscelino Kubitschek de Oliveira – BR 459, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal, sentido o município de Caldas, por pouco não atingiu duas chácaras, no último sábado (01).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares chegaram ao local às 18h55 e as chamas de quase três metros já haviam atingido cerca de três hectares de vegetação.

Os bombeiros utilizaram abafadores e contaram com a ajuda dos moradores. O fogo foi controlado às 21h30. A suspeita é que a queimada tenha sido criminosa. De acordo com o Art. 41 da Lei de Crimes Ambientais, provocar incêndio florestal é crime, com pena prevista de dois a quatro anos.