Corpo de Bombeiros combate quatro incêndios em Poços de Caldas

Na terça-feira, 20 de agosto, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas enfrentou uma série de incêndios em diferentes áreas da cidade. O primeiro incidente ocorreu na Rodovia Mitsui, próximo ao condomínio Campo Alegre, onde as chamas foram combatidas das 00h20 às 03h00 e, posteriormente, das 06h15 às 07h40, durante um período de monitoramento para verificar possíveis reignições. A equipe utilizou abafadores e aproximadamente 9.000 litros de água para controlar o fogo, que destruiu cerca de 2 hectares de vegetação.

Outro incêndio foi registrado na Rua Luiz Aparecido Carvalho Tumudi, no Jardim Esperança, onde os bombeiros atuaram das 12h50 às 14h10. Neste caso, foram usados abafadores e cerca de 200 litros de água para combater as chamas, que consumiram aproximadamente 3.000 metros quadrados de vegetação.

Mais tarde, às 20h20, um novo incêndio começou na Rua Leontino Generoso, no bairro São Conrado, e foi controlado até as 21h00. Os bombeiros empregaram abafadores para apagar as chamas que atingiram cerca de 1 hectare de vegetação.

Por último, um incêndio de maior proporção ocorreu na Estrada Padre José Kentenich, das 15h00 às 19h00. A equipe utilizou água, abafadores e enxadas para controlar o fogo, que devastou aproximadamente 10 hectares de área verde.

Não houve vítimas em nenhum dos incêndios.

