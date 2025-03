Corpo de Bombeiros controla incêndio em residência e evita perda total do imóvel

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta segunda-feira, 03, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para combater um incêndio em uma residência localizada no bairro Cascatinha. Três equipes foram mobilizadas para a ocorrência, utilizando cerca de 2.500 litros de água no combate às chamas.

O incêndio se espalhou rapidamente devido à estrutura da casa, que possuía piso e forro de madeira. No entanto, a ação eficiente das equipes impediu que o fogo se alastrasse para todos os cômodos, conseguindo conter as chamas em aproximadamente 10 minutos e evitando danos maiores ao imóvel.

No momento do incidente, a moradora não estava em casa, e a causa do incêndio ainda não foi identificada. A Polícia Civil foi acionada e realizará a perícia no local para investigar as circunstâncias do ocorrido. Após a extinção do fogo, os bombeiros realizaram o rescaldo, garantindo que não houvesse novos focos de incêndio e minimizando o risco de reignição.