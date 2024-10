Corpo de Bombeiros controla incêndio na Serra de São Domingos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas detectaram por volta das 17h10 deste domingo, 06, a presença de fumaça na base da Serra de São Domingos durante um monitoramento. Diversas chamadas foram recebidas pelo número de emergência 193, alertando sobre a situação.

Uma guarnição especializada em combate a incêndios florestais, acompanhada pelo coordenador da unidade, deslocou-se imediatamente para o local. O foco do incêndio, ainda em estágios iniciais, foi rapidamente contido devido à pronta resposta das equipes. A Defesa Civil Municipal também colaborou no combate às chamas.

Para enfrentar a situação, foram utilizados abafadores, enxaos e uma bomba d’água acoplada a uma viatura do Corpo de Bombeiros, com um total de aproximadamente 500 litros de água empregados na ação. Após o controle do incêndio, uma guarnição permaneceu na área por cerca de uma hora, realizando monitoramento constante para evitar qualquer reignição do fogo.