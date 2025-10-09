Corpo de Bombeiros e Defesa Civil acompanham ações preventivas para o período chuvoso em Poços de Caldas

Corpo de Bombeiros e Defesa Civil acompanham ações preventivas para o período chuvoso em Poços de CaldasRayane Paiva
Atualizado em 9 de outubro de 2025
O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal participaram, na manhã desta quinta-feira (9), de uma vistoria técnica nas ações preventivas que vêm sendo desenvolvidas pela Prefeitura de Poços de Caldas para enfrentar o período chuvoso. O objetivo é garantir que a cidade esteja mais preparada e resiliente frente aos efeitos das chuvas intensas, comuns nos próximos meses.
As medidas, que vêm sendo implementadas desde o início do ano, buscam minimizar riscos de alagamentos, deslizamentos e outros eventos naturais que possam comprometer a segurança da população.
Entre as principais ações em andamento estão:
-
Desassoreamento do Ribeirão Poços de Caldas, aumentando a capacidade de vazão e prevenindo transbordamentos;
-
Instalação de estruturas de contenção em áreas de encosta, como muros de gabião, para estabilização do solo;
-
Corte e poda preventiva de árvores com risco de queda;
-
Substituição de galerias pluviais antigas por estruturas mais modernas e resistentes;
-
Monitoramento remoto dos níveis dos ribeirões, possibilitando resposta rápida em caso de elevação repentina;
-
Limpeza regular de bueiros e galerias em diversos pontos da cidade.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a atuação integrada entre os órgãos municipais e estaduais é fundamental para a eficácia das ações. A preparação antecipada é considerada um fator determinante para reduzir os danos causados pelas chuvas e garantir respostas mais ágeis em situações de emergência.
As ações fazem parte de um plano preventivo mais amplo que visa aumentar a segurança urbana e proteger a população durante o período de maior vulnerabilidade climática.