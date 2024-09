Corpo de Bombeiros encontra corpo de jovem afogado em Bandeira do Sul

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas localizou, na tarde de domingo, 22 de setembro, o corpo de um homem de 22 anos que se afogou no Rio Pardo, em Bandeira do Sul. A vítima foi encontrada por volta das 17h45, após intensas buscas submersas.

O acidente ocorreu por volta das 14h30, quando o jovem tentou atravessar o rio nadando e desapareceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apoiar a Polícia Militar nas operações de resgate.

