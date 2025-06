Corpo de Bombeiros Militar celebra 50 anos em Poços de Caldas com solenidade no Palace Casino

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) celebrou, nesta quinta-feira, 26, os 50 anos de instalação da primeira unidade da corporação em Poços de Caldas. A cerimônia solene ocorreu no Teatro do Palace Casino e reuniu autoridades civis e militares, homenageados e convidados em um evento marcado por reconhecimento, emoção e celebração da história.

Promovida pelo 6º Comando Operacional de Bombeiros (6º COB) e pela 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (1ª Cia Ind BM), a solenidade também marcou a comemoração do Dia do Veterano do CBMMG. Um dos destaques da programação foi a entrega da moeda comemorativa do cinquentenário da 1ª Cia Ind BM a parceiros da instituição, além da condecoração de militares com o Distintivo de Militar Veterano e a Medalha do Mérito Militar — honrarias que reconhecem a dedicação e os relevantes serviços prestados à corporação.

Durante o evento, foram ainda homenageados os profissionais que se destacaram no desempenho de suas funções no 6º COB e na 1ª Cia Ind BM, reforçando os valores de comprometimento e profissionalismo. Outro momento simbólico foi a entrega de novas viaturas, adquiridas com apoio de parlamentares, que irão reforçar a frota e a capacidade operacional da unidade.

Ao final da cerimônia, representantes do 6º COB e da 1ª Cia Ind BM agradeceram a presença dos convidados e destacaram a importância do momento para a história do Corpo de Bombeiros e para a cidade de Poços de Caldas. Imagens registradas durante o evento foram compartilhadas pela corporação como forma de eternizar essa data marcante.