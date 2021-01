Corpo de Bombeiros resgata coruja dentro de supermercado, em Poços de Caldas

O Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas resgatou no final da tarde de ontem (15), uma coruja que estava dentro de um supermercado da cidade.

Segundo os militares, por conta dos vidros no local, a ave não conseguia sair. Foi preciso usar um passaguá para dominar o animal sem feri-lo. Mesmo assim, a coruja ainda voou algumas vezes pelo estabelecimento antes de ser capturada. Por não apresentar nenhum tipo de ferimento, ela foi devolvida ao habitat natural.

Os Bombeiros reforçam que a coruja é um animal silvestre, mas que não ataca se não se sentir ameaçada. Dessa forma, deve-se sempre evitar machucar o animal. Caso seja necessário uma intervenção, recomenda-se acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.

