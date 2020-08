Corpo de Bombeiros resgata coruja presa em linha de pipa

A ave não teve nenhum ferimento e foi solta no local

Alice Dionisio | 8h43

Uma coruja, que estava presa na linha de uma pipa, no bairro Jardim Florença, foi resgatada ontem (24) de manhã, pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo os militares, a linha estava bastante embolada e uma das asas estava enroscada no fio. Com muito cuidado, os militares conseguiram soltar a ave, que sem nenhum machucado, conseguiu voar sem dificuldades.

O O Corpo de Bombeiros Militar da cidade de Poços de Caldas reforça as orientações quanto aos perigos da utilização de cerol e linha chilena em papagaios, que além de aumentar o risco de descargas elétricas e apresentar um grande perigo aos motociclistas, também podem machucar ou matar aves ou animais terrestres que não estão preparados para lidar com tal agressor.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.