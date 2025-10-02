Corpo de Bombeiros resgata ouriço preso em fiação no Jardim Del Rey

02out

Corpo de Bombeiros resgata ouriço preso em fiação no Jardim Del Rey

Por Notícias

Atualizado em 2 de outubro de 2025

Na tarde desta quarta-feira (1º), o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas realizou o resgate de um ouriço que estava preso em uma linha de telefonia, a cerca de quatro metros de altura, em um poste localizado no bairro Jardim Del Rey.

De acordo com o solicitante, o animal permanecia no local desde a manhã, sem conseguir descer. A equipe utilizou técnicas específicas de captura e equipamentos de proteção individual para garantir um resgate seguro, tanto para o animal quanto para os militares.

Após a captura, o ouriço foi avaliado e não apresentava ferimentos. Ele foi transportado e solto em uma área de mata compatível com seu habitat natural.

O Corpo de Bombeiros destacou a importância de acionar a corporação em situações envolvendo animais silvestres, reforçando a preservação da fauna e a segurança da comunidade.

