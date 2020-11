Corpo de Bombeiros resgata tatu na Avenida João Pinheiro, em Poços de Caldas

Um tatu foi resgatado nesta madrugada (25), pelo Corpo de Bombeiros, na Avenida João Pinheiro, em Poços de Caldas.

Segundo os militares, o animal já havia sido contido por populares. Os bombeiros fizeram apenas o transporte e a soltura do tatu, próximo à antiga linha férrea, local em que testemunhas viram ele saindo.

O Corpo de Bombeiros reforça que populares devem evitar capturar animais, mesmo que pareçam inofensivos, pois eles podem se tornar agressivos em situações que se sintam ameaçados. Além disso, há o risco dos animais se ferirem numa tentativa de captura. Os militares possuem técnica e equipamentos adequados a este tipo de situação.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.