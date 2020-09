Corpo de menina de 10 anos é encontrado em lago do bairro Jardim Itamaraty

A menina teria se afogado nesta tarde (16), enquanto brincava com amigos

Alice Dionisio | 19h50 atualizado em 17/09/2020 às 9h43

O corpo de uma criança de 10 anos foi encontrado no final da tarde de hoje (16), em um açude do bairro Jardim Itamaraty, em Poços de Caldas. A vítima foi identificada como Yasmin Vitória Tavares Praxedes.

Segundo a Polícia Militar, a jovem teria saído de bicicleta para brincar. Um par de chinelos foi encontrado próximo ao sítio Córrego do Meio. Diante da suspeita de afogamento, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Em seguida, a mãe da criança chegou ao local e reconheceu a sandália da filha.

Após os militares realizarem busca por boa parte da extensão, o corpo de Yasmin foi encontrado já sem vida. A perícia técnica foi acionada e liberou o corpo para a funerária municipal.

Yasmin será sepultada às 14h30, no Cemitério Parque.

