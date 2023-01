Corpo de mulher é encontrado na Zona Rural de Poços

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Preso o homem suspeito de matar a companheira, Silvana Aparecida da Silva de 54 anos em Poços de Caldas. O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta segunda-feira (02), em uma estrada que liga a uma fazenda no bairro Jardim Florença, zona oeste de Poços.

O suspeito do crime tem 49 anos, é servidor público e fugia para o estado de São Paulo quando foi detido pelos guardas municipais da cidade de Vargem Grande do Sul durante um patrulhamento. Foram apreendidas dentro do veículo do suspeito uma marreta e uma faca. Objetos provavelmente utilizados no crime. O suspeito disse aos policias que além de ter matado a vítima, matou outra pessoa que segundo ele, seria o suposto amante de sua companheira, informação ainda não confirmada pela Polícia.

Na manhã dessa segunda feira, (02), o corpo de uma mulher foi encontrado na zona rural da cidade. A mulher foi encontrada já sem vida em meio à plantação de eucaliptos por trabalhadores do local. A testemunha informou que ao chegar ao local por volta das 10 horas da manhã, se deparou com o corpo.

De acordo com o tenente da Polícia Militar, Flávio Donizete Godoy dos Santos, a vítima, uma mulher de 54 anos, que trabalhava com serviços gerais, foi morta por objeto contundente e maiores informações serão fornecidas após o trabalho da perícia. As informações sobre uma segunda vítima, um homem que seria o suposto amante da mulher, ainda estão sendo apuradas.

“Fomos chamados para apurar a denúncia de que havia ocorrido um crime passional onde o companheiro da vítima havia deixado o seu corpo na zona rural da cidade. Após a chegada no local, constatamos o fato e foi iniciado o rastreamento do autor e através do cerco realizado em uma ação conjunta entre o Estado de São Paulo, a Polícia de Minas e a Guarda Civil Municipal de Vargem Grande do Sul, foi feita a prisão desse indivíduo.” Informou o tenente.

