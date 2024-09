Corpo é encontrado em córrego em Caldas

Na manhã deste domingo, 08, por volta das 7h30, a Polícia Militar de Caldas foi chamada para um córrego próximo ao bairro Ribeirão dos Bruges, após um morador avistar um objeto flutuante. No local, os policiais confirmaram que o objeto era o corpo de um homem.

Imediatamente, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para a remoção do corpo. A perícia da Polícia Civil também foi designada para iniciar a investigação sobre as circunstâncias da morte.

As causas do óbito ainda não foram determinadas e estão sendo investigadas pelas autoridades.

ALCO – 29° BPM

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.