Corredor do Projeto do Amanhã vence Meia Maratona das Águas

A equipe do Projeto do Amanhã – Atleta do Futuro obteve grandes resultados na 13ª Meia Maratona das Águas, que aconteceu no último domingo (17). O projeto é local e aprovado pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte.

O vencedor da prova de 22,3 km foi o corredor Gabriel Cândido Roberto, que integra o Projeto do Amanhã. Ele concluiu a prova com o tempo 1h24min17s. O vice-campeão também é da mesma equipe, Rafael Leôncio da Silva, que chegou apenas um segundo depois. O terceiro colocado foi João Paulo Toscano Gomes, de Mococa, com o tempo de 1h25min16s.

Já no feminino, a campeã foi Iane Aparecida de Carvalho, de Pouso Alegre, que fez o percurso em 1h49min56s. Em segundo ficou Dara Oliveira Santana, de Guaxupé, com o tempo de 1h57min18s. E, em terceiro ficou a poços-caldense Andrea Ramos, do Projeto do Amanhã, que conclui a prova em 1h57min59s.

A Meia Maratona das Águas teve largada em Poços, na Rodovia do Contorno, e chegada em Pocinhos do Rio Verde. A competição é uma realização conjunta das prefeituras de Caldas e de Poços.