Corrida da Adefip tem inscrições abertas

Atualizado em 25 de julho de 2025

6ª Corrida da Adefip será realizada no dia 17 de agosto

Corredores e quem prefere a caminhada que são de Poços de Caldas e região já têm compromisso marcado: no dia 17 de agosto, domingo, a partir das 8h, acontece a 6ª Corrida da Adefip, com largada na PUC Poços de Caldas (Avenida Padre Cletus Francis Cox, 1661 – Jardim Country Club).

O evento conta com quatro categorias: 5 km, 10 km, caminhada e corrida infantil. As inscrições variam entre R$ 59,90 e R$ 89,90 e podem ser feitas online pelo site oficial:

👉 Clique aqui para se inscrever

As provas de 5 km e 10 km têm limite de duração de 1 hora e 1h30, respectivamente. Atletas que ultrapassarem esse tempo serão desclassificados, conforme regulamento. Os trajetos estão disponíveis no site do evento.

Na corridinha kids, a inscrição deve ser feita por um responsável legal, com cópia de documento com foto (RG, CPF ou CNH) e assinatura do termo de responsabilidade. O percurso será definido pela organização.

📸 Cobertura oficial

A cobertura fotográfica oficial do evento será realizada pela Fotop Poços, que é parceira da corrida há diversas edições. Além de registrar os momentos mais emocionantes da prova, a empresa também colabora com a causa: parte do valor arrecadado com a venda das fotos aos atletas é revertido diretamente para a Adefip, ajudando a fortalecer o trabalho da instituição.

🏃‍♀️ Esporte, inclusão e solidariedade

A 6ª edição da corrida, além de promover saúde e bem-estar, reforça o compromisso da Adefip com a inclusão, acessibilidade e superação de limites. Toda a renda será revertida para as ações da instituição.

📍 Sobre a Adefip

Fundada em 5 de junho de 1987, a Adefip é uma instituição sem fins lucrativos que oferece atendimento gratuito e multidisciplinar a pessoas com deficiência física e múltipla. Atualmente, realiza mais de 5.000 atendimentos/mês, contando com quatro centros de atuação: reabilitação, inclusão escolar, inclusão profissional e paradesporto/dança adaptada (Prosas, corridaderuasuperacao.com.br).

Endereço: Rua Antônio Matavelli Sobrinho, nº 420 – Vila Flora II – Poços de Caldas (MG), CEP 37700‑390

Telefone: (35) 3697‑5000 • WhatsApp: (35) 98882‑3856

Site: www.adefip.org.br

Instagram: @adefip • Facebook / YouTube: @adefip