Corrida da Apae acontece no domingo

Com inscrições já encerradas, a Corrida da Apae chega à 10ª edição. A prova vai ser no próximo domingo (30), com largada às 8h, na avenida João Pinheiro, na Vila Cruz, em frente a sede da associação.

Ao todo, 1200 atletas vão participar.

A corrida vai agitar a zona oeste e é tanto para corredores quanto para caminhantes. Haverá provas de 3, 6, 12 e 21 quilômetros. O percurso vai ser no sentido centro-bairro. A programação inclui ainda uma versão para crianças, com largada às 10h.

Trânsito

Pela manhã, haverá interdições parciais e temporárias nas avenidas João Pinheiro e Mansur Frayha e ainda rumo à Unifal, ponto máximo do percurso. Motoristas devem ficar atentos.

Kits

A retirada do kit é no sábado (29), das 9h às 18h, para os moradores de Poços de Caldas, e no dia da prova, das 6h30 às 7h30, para os demais atletas, na sede da Apae (Praça Paulo Afonso Junqueira).

Premiação

Todos os participantes vão ganhar medalhas de participação. Além disso, serão premiados os cinco primeiros, categoria geral, de cada prova (6 a 21 km), no masculino e no feminino, com troféus.

Categorias

Caminhada da família

Corrida kids

6, 12 e 21 km:

– Geral – Feminino e Masculino

– Até 29 anos

– 30 a 39 anos

– 40 a 49 anos

– 50 a 59 anos

– Acima de 60 anos

O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.