Corrida das Divas vai agitar o domingo

Neste domingo (30), acontece a primeira edição da Corrida das Divas. O evento terá largada às 7h30 em frente ao Partage Shopping Poços de Caldas, com participação de cerca de 1.700 atletas.

A competição tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

O evento tem provas de 5 km e 10 km, além de uma caminhada e corrida infantil. O percurso inclui as avenidas João Pinheiro e Mansur Frayha. Haverá interdições parciais. Motoristas devem procurar rotas alternativas no período da manhã.

Trechos que serão interditados

Ponte do Mantiqueira – Fechada

Ponte da Rua da Saudade – Fechada

Ponte do Parque Municipal – Fechada parcialmente

Ponte da Rua São José – Fechada

Ponte do VN – Fechada parcialmente

Ponte da Cervejaria Gonçalves – Fechada

Ponte da Rua Antônio Togni – Fechada

Rotatória do Poliesportivo – Fechada parcialmente

Trevo de acesso ao Véu das Noivas – Desvio

Ponte Shopping (acesso à Rodoviária) – Fechada parcialmente

A Corrida das Divas foi pensada para homenagear o mês de março, dedicado às mulheres, e traz um formato misto, aberto tanto para homens quanto para mulheres, mas focado no público feminino.

Segundo a organização, para simbolizar a importância da data, as camisetas entregues aos participantes possuem cor dedicada às mulheres, além de uma medalha brilhante com glitter.

Confira abaixo o calendário municipal de corridas. Há provas ao longo de todo o ano.

Calendário de corridas (sujeito a alterações)

Corrida das Divas – 30 de março

3ª Corrida dos Bombeiros – 1º de junho

Corrida da Apae – 29 de junho

16ª Meia Maratona das Águas Poços-Pocinhos – 20 de julho

Corrida da Adefip – 17 de agosto

Quebrando o Silêncio – agosto

4ª Caldense Running – 14 de setembro

Corrida da Polícia Militar – 26 de outubro

Corrida Sest Senat – novembro

Corrida Minas São Paulo – 16 de novembro

Corrida da Santa Casa

Corrida Sem Silvestre – 31 de dezembro

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.