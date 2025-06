Corrida dos Bombeiros arrecada quase 500 litros de leite para o Café Cacon

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com mais de 1.500 participantes, a 3ª Corrida dos Bombeiros de Poços de Caldas foi realizada com grande sucesso no último domingo, 1º de junho.

Além da prática esportiva e do clima de confraternização, o evento também teve um forte apelo solidário: mesmo sem obrigatoriedade, apenas como sugestão, os organizadores arrecadaram quase 500 litros de leite para o Café Cacon — projeto mantido pelo SOS Santa Casa que oferece, todos os dias, mais de 300 lanches a pacientes oncológicos e seus acompanhantes.

A entrega das doações foi feita na tarde desta quinta-feira, 5 de junho, na sede do SOS Santa Casa. Representantes do Corpo de Bombeiros entregaram o leite à vice-provedora da Santa Casa e coordenadora do Café Cacon, Célia Maria de Souza.

“Trata-se de uma ação muito bonita, de muita cordialidade, que os bombeiros fizeram para o nosso Café Cacon. Alimentamos diariamente cerca de 300 pessoas com esse café da manhã. É uma ajuda muito importante, que vem de pessoas generosas, que gostam de ajudar o próximo. Esse é um ato nobre dos bombeiros, uma classe que a gente respeita muito. Parabéns a eles, que Deus lhes dê muita saúde e sucesso”, agradeceu Célia.

O sargento Marcos Gleiber de Oliveira Júnior, um dos organizadores da corrida, celebrou o sucesso da ação.

“Pelo segundo ano consecutivo pudemos apoiar o Café Cacon com a doação dos leites arrecadados durante a 3ª Corrida dos Bombeiros de Poços de Caldas. O pedido foi voluntário — sugerimos aos atletas que levassem um litro de leite, caso pudessem — e ficamos muito surpresos com a quantidade arrecadada. Isso mostra o espírito solidário da população de Poços de Caldas”, destacou.