Corrida Sem Silvestre AADV acontece nesta terça-feira

A tradicional corrida Sem Silvestre AADV, que chega à 12ª edição nesta terça-feira (31). O evento beneficente promete agitar a manhã do último dia do ano promovendo a atividade física e ajudar a Associação de Assistência aos Deficientes Visuais (AADV).

A corrida tem apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e começa às 8h, com largada na estação Mogiana/Fepasa rumo ao Bortolan. Além da corrida, haverá caminhada e minicorrida para crianças.

Programação

8h: Corrida com percurso de até 16 km – os participantes podem escolher a distância que desejam correr

8h: Caminhada com percurso de até 10 km – também livre para escolha da distância

8h30: Sem Silvestrinha – uma corrida divertida ao ar livre para as crianças realizada no pátio da Mogiana

Todos os atletas inscritos vão receber um kit com camiseta personalizada, medalha e brindes de patrocinadores.

Sobre a AADV

Fundada em 1982, a Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas (AADV) é uma instituição filantrópica que presta serviços de reabilitação, apoio pedagógico e social para pessoas com deficiência visual, tanto com baixa visão quanto cegueira total. Atende pessoas da região sul de Minas Gerais e do leste paulista, sendo uma referência em seu trabalho.

A AADV mantém suas atividades mediante parcerias com a Prefeitura de Poços de Caldas, apoio da iniciativa privada e eventos beneficentes, como a Sem Silvestre. A entidade é certificada pelo Cebas (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) e reconhecida como de utilidade pública nos âmbitos municipal, estadual e federal.

