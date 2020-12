Corrida “Volta ao Cristo” é adiada e Prova Ciclística da Comarca cancelada

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A tradicional corrida Volta ao Cristo, que acontece em Poços de Caldas há 38 anos, terá sua realização adiada para o segundo semestre de 2021. A decisão foi tomada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em consulta à Federação Mineira de Atletismo e ao Comitê Municipal Extraordinário Covid 19.

A corrida atraiu, este ano, dois mil competidores de todo o país e é uma das principais atrações do calendário esportivo da cidade. “Em vista do cenário da pandemia em todo o país, optamos pelo adiamento da Volta ao Cristo. Mas a sua realização no segundo semestre também está atrelada à situação da pandemia. De qualquer forma , trabalhamos com uma perspectiva de melhora na situação, com o início da vacinação em todo o mundo”, observa Ricardo Oliveira, secretário interino de Esportes.

A Volta ao Cristo foi criada mediante lei municipal, que estipula sua realização no último domingo de janeiro. Por isso foi tomada a decisão de adiar o evento e não apenas cancelar.

Prova Ciclística da Comarca

Já a Prova Ciclística da Comarca de Poços de Caldas, que acontece em janeiro, foi cancelada. A Secretaria de Esportes tomou esta decisão tendo em vista que a prova de Poços é a que abre o calendário de corridas ciclísticas, então não teria sentido adiar para outra data.

Além disso, a prova da Comarca leva este nome em alusão ao dia que foi instituída a Comarca de Poços de Caldas, em 20 de janeiro, sendo a prova realizada próximo a esta data. A decisão do cancelamento também foi pautada por orientações do Comitê Municipal Extraordinário Covid-19.

No início deste ano, 310 ciclistas participaram da 61ª Prova Ciclística da Comarca, que reuniu competidores da cidade e região, do interior paulista, do RJ e ES. A prova é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com apoio da Associação Média Paulista de Ciclismo e empresas patrocinadoras.