Corujão Rei do Terror 09 de Junho: madrugada especial promete reunir fãs de Stephen King no Cine Marquise Ultravisão

Já imaginou passar uma madrugada inteira no cinema, maratonando filmes de terror? Pois é, em Poços de Caldas, os cinéfilos de plantão poderão viver esta experiência na madrugada do dia 09 para 10 de junho. A equipe do Cine Marquise Ultravisão preparou com muito carinho uma programação especial para quem é fã do gênero e das criações de Stephen King, o autor com mais obras literárias adaptadas para outros formatos.

A Sessão Especial Corujão Rei do Terror começa às 22 horas da sexta, 9, com Carrie, a Estranha, filme de 1976 com direção de Brian De Palma e 1h38 de duração.

Após um rápido intervalo, a exibição especial prossegue com outro clássico de 1980 – O Iluminado, com direção de Stanley Kubrick e 2h26, mais um intervalinho básico para o banheiro, a pipoca e aquele cafezinho e a programação termina com a exibição do lançamento Boogeyman – Seu Medo é Real, com direção de Rob Savage e 1h38 de muito terror e mistério.

Os ingressos para o Corujão Rei do Terror já podem ser garantidos online, exclusivamente em cinemarquise.com.br ou diretamente no Marquise Ultravisão, na Rua Rio Grande do Sul, 1007. Os preços estão a partir de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a meia; e R$ 50,00 (cinquenta reais) a inteira. Classificação Indicativa 18 anos.

Outros Filmes em Cartaz: A Pequena Sereia, Velozes e Furiosos 10, Guardiões da Galáxia Volume 3, Super Mário Bros – o Filme, O Nascimento do Mal.

Pagam meia todos os dias: aniversariantes do mês, estudantes da educação básica e superior, professores, pessoas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas com deficiência e acompanhantes, além de convênios mediante a apresentação de documentos que comprovem as condições para o benefício da meia entrada. Verifique as classificações indicativas.

