Costela de boi no vinho tinto & Canjica amarela com pé de moleque

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DA COSTELA

1,5 Kg. de costela bovina

1 cebola picada

1 colher de sopa de alho picado

8 tomates maduros sem pele picados

1 xícara de chá de vinho tinto seco

1 colher de sopa de páprica picante

2 colheres de sopa de massa de tomate

Sal, água, salsinha e pimenta dedo de moça a gosto

PREPARO

Sele a carne somente em óleo em panela de pressão. Retire da panela e refogue alho, cebola e tomate, entre com a massa de tomate, páprica, pimenta, vinho, volte a carne cubra com água. deixe cozinhar até começar a soltar do osso, e corrija o sal. Sirva acompanhado da polenta salpicado com salsinha e um fio de azeite.

INGREDIENTES DA POLENTA

1 colher de sopa de óleo vegetal

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de fubá mimoso

½ xícara de chá de queijo parmesão ralado

2 xícaras de chá de água

1 ½ xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de cream chesse

1 colher de sopa de manteiga

Sal a gosto

PREPARO

Dissolva o fubá em água. Em caçarola com tampa refogue o alho em óleo, junte o leite e água e deixe ferver. Misture mexendo sempre o fubá dissolvido e cozinhe até ficar cremoso, acrescente o parmesão cream chesse, manteiga e corrija o sal, sempre mexendo vigorosamente.

INGREDIENTES DA CANJICA

250 gr. de canjica amarela já cozida em água

1 litro de leite

1 ½ xícaras de chá pé de moleque tipo Piranguinho (doce comprado)

PREPARO

Ferva a canjica com o leite, misture o pé de moleque esmigalhado e uma pitada de sal. Se preferir mais doce acrescente açúcar a seu gosto.