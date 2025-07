Costela Solidária: sabor e generosidade em prol do Instituto A

Atualizado em 22 de julho de 2025

No dia 26 de julho, sexta-feira, o Instituto A promove em Poços de Caldas uma ação solidária que promete unir boa comida e solidariedade. A entidade realiza a venda da “Costela Solidária”, uma marmitex especial para duas pessoas ao valor de R$ 60,00, com toda a renda revertida para os projetos sociais da instituição.

O cardápio é caprichado: costela assada, linguiça toscana, farofa, arroz branco e vinagrete. A retirada será feita das 12h às 14h, na sede do Instituto A, localizada na Rua Dr. Francisco Faria Lobato, 179, no Centro da cidade.

Além de saborear uma das melhores costelas da região, quem participa da ação ajuda a transformar vidas. O valor arrecadado será destinado ao trabalho realizado pelo Instituto A, que acolhe, apoia e capacita mães cuidadoras de crianças com deficiência e pessoas com autismo.

As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (35) 9 8866‑6119.

Sobre o Instituto A

Fundado em Poços de Caldas, o Instituto A de Apoio aos Autistas e às Famílias atua oferecendo suporte a mães cuidadoras, crianças com deficiência e pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A instituição realiza ações de acolhimento, capacitação profissional, escuta qualificada e apoio psicossocial.

Com sede no Centro da cidade, o Instituto atende atualmente centenas de famílias e foi reconhecido como de utilidade pública pelo município em 2024. A estrutura conta com salas de atendimento, espaços para oficinas e atividades em grupo, brinquedoteca e parcerias que fortalecem o impacto social da entidade.

Contato e informações:

📍 Rua Dr. Francisco Faria Lobato, 179 – Centro – Poços de Caldas

📞 (35) 9 8866‑6119 / (35) 3712‑6685

📧 institutoa.pocos@gmail.com

🕘 Atendimento: segunda a sexta, das 9h às 17h