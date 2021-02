Covid-19: Caldas decreta toque de recolher por tempo indeterminado

O município de Caldas decretou toque de recolher, por tempo indeterminado. A partir desta sexta-feira (12), fica proibida a circulação de pessoas entre 22h e 05h.

Segundo documento divulgado pela prefeitura, a decisão foi tomada após um aumento no número de casos da Covid-19 e o risco de aglomeração durante o feriado de carnaval.

Casos Covid

No boletim divulgado na noite de terça-feira (09), consta 349 casos confirmados, sendo 312 recuperados. Dez pessoas morreram vítimas da doença.

Carnaval cancelado

Nesta semana, a prefeitura proibiu eventos de carnaval na cidade, mesmo aqueles realizados em ambientes particulares como casas, chácaras e apartamentos.

Bares e restaurantes também estão impedidos de promover eventos que gerem aglomeração. O descumprimento do decreto pode gerar detenção e multa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.