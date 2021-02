Covid-19: durante carnaval, fiscalização será intensificada em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Força Tarefa de Combate á COVID 19, intensificará as fiscalizações em todas as áreas da cidade no período de Carnaval. As equipes estarão atentas aos locais mais propícios para festas, como por exemplo, em chácaras. A atenção também estará voltada para festas residenciais, particulares e em condomínios.

“Mesmo com a suspensão do ponto facultativo no período de Carnaval, sabemos que muitas pessoas estão alugando chácaras e organizando festas em casa para comemorar essa data. A fim de conter aglomerações em meio a pandemia do coronavírus, o drone será um aliado na fiscalização nesses pontos da cidade”, destacou o Secretário de Comunicação, Paulo Ney de Castro Júnior.

A Prefeitura decidiu não decretar ponto facultativo, em virtude da pandemia e a ação faz parte do plano de enfrentamento à Covid-19 no município.

O drone começou a ser utilizado no dia 30 de janeiro, para observar o movimento de bares e restaurantes, e identificar locais com maiores aglomerações direcionando as equipes de fiscalizações para onde devam ser intensificadas, otimizando assim o trabalho das equipes.

Denúncias de aglomerações ou outras irregularidades podem ser feitas pelo telefone 153, pelo e-mail covid19pc@gmail.com e pelo site da Prefeitura.