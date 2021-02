Covid-19: idosos acamados vão ser vacinados nesta quinta e sexta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quinta (18) e sexta(19), das 9h às 16h, será realizada a vacinação dos idosos acamados e domiciliados (idosos que não saem de casa) com idade acima de 90 anos, previamente cadastrados na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência. Cada unidade terá uma equipe destinada para fazer a vacinação.

A vacinação dos idosos com idade acima de 90 anos teve início no último sábado (13). Até o momento já foram imunizados 502 idosos. Um esquema de Drive Thru também foi montado no Espaço Cultural da Urca para facilitar e agilizar o processo.