Covid-19: Prefeitura suspende temporariamente algumas atividades, confira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A prefeitura de Poços de Caldas, por meio do Comitê Extraordinário Covid-19, realizou uma nova análise do cenário da pandemia no município e na tarde desta quarta-feira (02) publicou um novo decreto, suspendendo temporariamente algumas atividades.

Entre as determinações está incluído o fechamento de parques municipais, clubes – com exceção para atividades físicas coletivas e academias -, discotecas, danceterias, casas de festa e eventos, atividades de sauna e banhos thermais, eventos públicos e privados de qualquer natureza que promovam aglomerações, etc.

Além disso, os bares, lanchonetes, restaurantes e lojas de conveniência passam a ter novas restrições. Os locais devem ter apenas 40% de sua ocupação máxima, distanciamento de dois metros entre uma mesa e outra, proibição de atividade dançante, evitar filas de espera e fica ainda proibido a venda de bebidas ao público que estiver aguardando do lado de fora.

O não cumprimento de quaisquer das determinações caracterizará crime contra a saúde pública e de desobediência, incidindo além das penalidades penais cabíveis, sanções administrativas de multa e interdição do estabelecimento, os termos dos Decretos vigentes

Após 14 dias, haverá uma reavaliação das condições apresentadas no momento, podendo ter manutenção da medida de suspensão, novas medidas de restrição em caso de agravamento da situação, ou flexibilização, a depender dos indicadores epidemiológicos, capacidade assistencial de saúde, entre outros fatores pertinentes ao enfrentamento

da pandemia.

O decreto na íntegra está disponível aqui.