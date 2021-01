Covid: Caldas aplica vacina em tribos indígenas

Nesta manhã (21), índios das tribos indígenas Xucuru-Kariri e Kiriri, localizadas em Caldas, receberam a vacina contra a Covid-19. O município recebeu 123 doses dos imunizantes, onde 91 foram destinadas às tribos.

Os imunizantes chegaram ontem à tarde (20), porém por respeito ao luto pela triste perda do vice-Pajé, que faleceu por complicações de um transplante, ela foi adiada para hoje.

Vacinação Caldas

Na tarde de ontem (20) os trabalhadores do SUS, com perfil de risco e que atuam na linha de frente de combate à pandemia, já foram vacinados. A primeira dose foi recebida pela técnica de enfermagem, Gesiele Maria Pereira.

Assim que novos lotes forem liberados, o processo de imunização será estendido.

