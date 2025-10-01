CPI dos Serviços Funerários convoca cinco depoentes e solicita dados sobre sepultamentos

01out

CPI dos Serviços Funerários convoca cinco depoentes e solicita dados sobre sepultamentos

Por Notícias

Atualizado em 1 de outubro de 2025

Na tarde da última segunda-feira, 29, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura possíveis irregularidades nos serviços funerários de Poços de Caldas realizou uma reunião ordinária na sede da Câmara Municipal. Os vereadores receberam respostas a Requerimentos enviados anteriormente, o que permitirá aprofundar as apurações e dar andamento às próximas fases da investigação.

Entre os novos Requerimentos apresentados está o de nº 114/2025, de autoria do relator Diney Lenon (PT), que solicita à Prefeitura a relação detalhada de todos os velórios e sepultamentos realizados em Poços de Caldas desde 2017, especificados mês a mês, incluindo datas, horários de início e término dos velórios, bem como data, horário e local dos sepultamentos.

Já o Requerimento nº 112/2025 convoca para declarações, no próximo dia 6 de outubro, cinco depoentes. Os vereadores justificaram a convocação pela necessidade de esclarecimentos acerca de possíveis irregularidades, contribuindo para a completa elucidação dos fatos investigados.

O presidente da CPI, vereador Marcos Sansão (PL), destacou que o material recebido dará celeridade aos trabalhos. “Com as quatro respostas que recebemos hoje, conseguimos dar início aos próximos passos da CPI. Já na semana que vem vamos iniciar as oitivas de testemunhas, o que dará uma nova dinâmica à comissão. Também vamos solicitar a prorrogação do prazo, que está prestes a vencer, mas nossa expectativa é concluir os trabalhos antes mesmo do fim da prorrogação”, afirmou.

De acordo com o Requerimento que solicitou as investigações, a CPI irá apurar os seguintes fatos: possível desvio de recursos públicos na Funerária Municipal; formação de quadrilha e/ou esquema de venda de tanatopraxia e outros envolvendo agente público e setor privado; corrupção ativa; corrupção passiva; vilipêndio de cadáver; desvio e/ou uso indevido de recursos públicos; apuração de possível ilegalidade nos serviços funerários do Município; apuração do cumprimento e possível descumprimento dos contratos vinculados aos serviços funerários; conduta de agente público incompatível com a natureza do cargo.

A comissão é composta por cinco membros, conforme prevê o artigo 71, § 2, da Lei Orgânica Municipal e o artigo 81 do Regimento Interno. Foram indicados pelos partidos e blocos parlamentares: Pastora Mel (União); Marcos Sansão (PL); Diney Lenon (PT); Wellington Paulista (PSDB); Rovilson Gouvea, Neno (PRD).

Todas as reuniões são transmitidas ao vivo pelo YouTube e Facebook da Câmara Municipal de Poços de Caldas.

