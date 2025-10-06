CPI dos serviços funerários ouve profissionais e apura irregularidades

Atualizado em 6 de outubro de 2025

Na tarde desta segunda-feira (6), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada na Câmara Municipal de Poços de Caldas ouviu profissionais que atuam na tanatopraxia, técnica que envolve conservação, higienização e preparação estética de corpos para velórios. Também foram ouvidas pessoas que contrataram o serviço na cidade.

Segundo a CPI, a análise inicial da documentação apresentada pela empresa responsável revelou inconsistências em relação aos dados do município. Alguns documentos, considerados importantes, foram negados pela empresa, o que levou a comissão a solicitar acesso via procedimento judicial.

“Ainda faltam documentos importantes que foram negados pela empresa que faz tanatopraxia. Por isso, entramos com procedimento judicial para ter acesso e dar o encaminhamento necessário”, afirmou o vereador Diney Lenon, integrante da CPI.

Durante os depoimentos, os profissionais destacaram que atuavam estritamente na execução do serviço e não na venda ou gestão do atendimento. “Eu era paga para fazer. Chegava, realizava o serviço e ia embora. O meu acesso se restringia à autorização da família e à ata com os procedimentos a serem realizados”, explicou Gisele Boleta, profissional de tanatopraxia ouvida pela comissão.

A CPI continuará a coleta de depoimentos e a análise documental para concluir a investigação sobre possíveis irregularidades nos serviços funerários municipais.