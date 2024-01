CRAS da zona rural recebem brinquedos do Projeto “Natal CITUR Social” em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em um gesto de solidariedade e engajamento com a comunidade, a empresa CITUR, em parceria com a Secretaria Municipal de Promoção Social, promoveu o projeto “Natal CITUR Social” entre os dias 4 e 15 de dezembro. O objetivo principal da iniciativa foi proporcionar um Natal mais especial para centenas de crianças, ao mesmo tempo, em que estimulava a solidariedade através do turismo em Poços de Caldas.

A campanha inovadora contou com pontos estratégicos de coleta de doações nas bilheterias do Teleférico e do Zoo das Aves, dois dos principais pontos turísticos da cidade. A CITUR (Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas) ofereceu ingressos a um valor promocional para aqueles que contribuíssem com a doação de brinquedos novos ou em perfeito estado.

Após a fase de arrecadação, os brinquedos foram cuidadosamente triados pela Secretaria Municipal de Promoção Social para garantir a qualidade dos itens antes de serem distribuídos. Nesse sentido, as famílias cadastradas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) foram contempladas, com foco especial na zona rural. As Fazendas São Francisco, Curitiba, Barreiro e Sítio Santa Adélia foram escolhidas como pontos de distribuição.

Ao todo, 55 crianças e adolescentes, com idades entre 0 e 17 anos, foram beneficiados pela iniciativa. A secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho, destacou a importância de toda forma de doação, enfatizando que cada gesto faz a diferença na vida de todos.

A ação conjunta entre a CITUR e a Secretaria Municipal de Promoção Social não apenas levou alegria às crianças, mas também fortaleceu a conexão entre turismo e solidariedade em Poços de Caldas, reforçando a responsabilidade social das empresas e a importância de iniciativas voltadas para o bem-estar da comunidade local.

Para a secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho, essas ações residem na efetivação de ações que transcendem as fronteiras institucionais, envolvendo diferentes setores da sociedade em prol do bem-estar coletivo. A união de esforços entre o setor público e o privado demonstra um comprometimento conjunto com o desenvolvimento social e a construção de uma cidade mais justa e solidária.