CRAS da zona sul é alvo de vandalismo

Foi registrado na madrugada desta segunda-feira (20), na Zona Sul de Poços de Caldas, o arrombamento do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), Parque Esperança III, próximo ao Residencial Sonho Dourado.

Segundo informações da secretaria de Promoção Social, é a segunda vez que a situação ocorre em um curto intervalo de tempo.

Além do prejuízo devido ao arrombamento, onde portas, portões e até a concertina foram danificados, foram furtados ainda toda a fiação elétrica e o relógio de energia do local. Os criminosos não conseguiram acessar parte interna do CRAS e por isso, nenhum material foi levado.

“Lamentamos muito tal situação pois o maior prejuízo é de fato para toda a comunidade que é atendida. Infelizmente teremos de interromper o atendimento já nesta segunda-feira (20), por conta do ocorrido”, aponta o secretário de Promoção Social, Carlos Eduardo.

Tão logo a energia seja restabelecida e os devidos reparos realizados, o atendimento será retomado no CRAS. Dúvidas podem ser sanadas junto a secretaria de Promoção Social pelo fone, (35)3697-3022.

Todos os detalhes já foram repassados às autoridades, para que as investigações sejam continuadas. As rondas ostensivas serão intensificadas no local.

Qualquer informação deve ser denunciada junto a Polícia Militar pelo 190, ou à Guarda Civil Municipal pelo 153.