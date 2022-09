Creches e escolas municipais passam por reforma

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, está fazendo diversas reformas e adequações para melhorar a estrutura física dos prédios dos centros de educação infantil (CEIs) e demais unidades escolares do município.

Ao todo, 18 locais estão recebendo melhorias. Os CEIs que estão em obras são: Beija-Flor, São Paulo, Santo André, Profª Orcy Bento Gonçalves Cardoso, Carrossel, Prof.º Millo Carli Mantovan, Arco-Íris e Maria Rosário Bastos.

Já as escolas e unidades que estão passando por reforma são Dona Lúcia Sacoman, Pedro Afonso Junqueira, Vitalina Rossi, Irmão José Gregório, João Pinheiro, Sérgio Freitas Pacheco, Maria Ovídia Junqueira, PMJ Maria Ovídia, Professora Nicolina Bernardo e João Monteiro.

As melhorias incluem pintura, adaptação para acessibilidade nas entradas e nos banheiros, substituição de alambrados, troca de portas, além de reforma de áreas internas em cozinhas, e troca de telhados e de pisos.

“As reformas são importantes para garantir um ambiente saudável e com mais conforto aos alunos. Estamos nos dedicando para poder concluir as obras o mais rápido possível”, diz o secretário de Obras, José Benedito Damião.

