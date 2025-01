Credencial digital de estacionamento rotativo é gratuita para pessoas 60+ e PCDs

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pessoas com 60+ e portadores de deficiência (PCDs) têm o benefício de vagas exclusivas no sistema de estacionamento rotativo em cidades de todo país. A autorização (credencial), antes impressa, foi substituída pela versão digital e está disponível, desde outubro de 2025, podendo ser baixada no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito (CDT) gratuitamente.

Para facilitar o acesso ao benefício de forma prática e rápida e dar maior publicidade ao benefício e ao sistema para tirar a credencial de estacionamento, a prefeitura montou um passo a passo de como baixar a função, que foi implementada recentemente e está disponível na internet.

A Secretaria de Defesa Social e Mobilidade Urbana, órgão responsável pelo trânsito na cidade, informou que quem preferir também pode utilizar o modelo impresso. A credencial para esse público segue norma nacional e é válida para o uso em vagas de estacionamento regulamentado, definidas por lei. Em Poços, 5% das vagas são reservadas para idosos e 2% para pessoas com alguma deficiência.

Passo a passo para emitir a credencial digital:

1. Instale o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS.

É preciso acessar o Portal de Serviços da Senatran e fazer login com sua conta Gov.br. É necessário possuir uma conta com nível de segurança Prata ou Ouro.

2. Acesse sua conta: Abra o aplicativo e faça login com suas credenciais. Caso não possua uma conta, registre-se fornecendo os dados solicitados.

3. Navegue no menu principal, selecione “Condutor”.

4. Selecione “Credencial de Estacionamento”

5. Selecione “Credencial de Idoso” ou “Credencial PCD”, conforme o caso.

6. Toque em “Emitir Credencial”.

Depois aceite os termos de uso que, em seguida, a credencial será gerada e exibida na tela.

7. Vincule a credencial a um veículo (opcional)

Escolha “Vincular veículo à credencial” e informe os dados do veículo (placa, CPF do proprietário, etc.).

Quer a versão impressa da credencial?

Após gerar a credencial digital, você tem a opção de imprimir o documento. Siga as etapas:

1. Baixe o PDF da credencial. No aplicativo CDT, localize a credencial gerada.

Toque na opção para salvar ou exportar o documento em formato PDF.

2. Imprima o documento. Abra o arquivo PDF em um dispositivo com acesso a uma impressora. Imprima a credencial em tamanho original (preferencialmente em papel A4).

Use a versão impressa no veículo. Coloque a credencial impressa em local visível no painel do veículo sempre que estacionar em uma vaga exclusiva.