Criança com autismo tem lápis introduzido nas partes íntimas dentro de escola.

Atualizado em 13 de outubro de 2025

Um estudante de 8 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sofreu uma agressão dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Zenun Messias Vieira, em Campestre-MG. Segundo boletim de ocorrência e relatório médico, um colega de classe introduziu um lápis no ânus do aluno, causando sangramento e lesões internas.

A mãe do menino relatou que foi contatada pela escola na última terça-feira (13) informando que o filho não estava bem. Ao chegar em casa, durante o banho, a criança relatou dores na região dos glúteos. Ao retirar o short, a mãe identificou ferimentos e manchas de sangue na roupa íntima do filho.

O estudante foi inicialmente atendido no hospital da cidade e, posteriormente, transferido ao Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas, onde exames confirmaram lesões compatíveis com agressão. A médica de plantão solicitou encaminhamentos para acompanhamento médico e psicológico, e o caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar.

Ainda conforme o boletim, a mãe afirmou que o filho já vinha sendo alvo de bullying pelo mesmo colega. Situações anteriores já haviam sido comunicadas à escola, mas, segundo a família, nenhuma medida efetiva teria sido tomada.

A advogada da família, Tatiana da Silveira Reis, afirmou em entrevista à TV Poços que os pais do aluno agressor serão responsabilizados na esfera cível, e que o município também poderá responder por omissão diante das denúncias anteriores. O caso segue sob investigação da Polícia Civil e do Conselho Tutelar de Campestre.

Nota da Escola