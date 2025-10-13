Criança com autismo tem lápis introduzido nas partes íntimas dentro de escola.Victor Imesi
Atualizado em 13 de outubro de 2025
Um estudante de 8 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sofreu uma agressão dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Zenun Messias Vieira, em Campestre-MG. Segundo boletim de ocorrência e relatório médico, um colega de classe introduziu um lápis no ânus do aluno, causando sangramento e lesões internas.
A mãe do menino relatou que foi contatada pela escola na última terça-feira (13) informando que o filho não estava bem. Ao chegar em casa, durante o banho, a criança relatou dores na região dos glúteos. Ao retirar o short, a mãe identificou ferimentos e manchas de sangue na roupa íntima do filho.
O estudante foi inicialmente atendido no hospital da cidade e, posteriormente, transferido ao Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas, onde exames confirmaram lesões compatíveis com agressão. A médica de plantão solicitou encaminhamentos para acompanhamento médico e psicológico, e o caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar.
Ainda conforme o boletim, a mãe afirmou que o filho já vinha sendo alvo de bullying pelo mesmo colega. Situações anteriores já haviam sido comunicadas à escola, mas, segundo a família, nenhuma medida efetiva teria sido tomada.
A advogada da família, Tatiana da Silveira Reis, afirmou em entrevista à TV Poços que os pais do aluno agressor serão responsabilizados na esfera cível, e que o município também poderá responder por omissão diante das denúncias anteriores. O caso segue sob investigação da Polícia Civil e do Conselho Tutelar de Campestre.
Nota da Escola
O Município de Campestre, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vem a público esclarecer que tomou conhecimento de uma denúncia relacionada à Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Zenun Messias Vieira, e que as providências cabíveis foram adotadas imediatamente, com o encaminhamento da situação aos órgãos competentes, entre eles o CREAS, para apuração dos fatos.
Esclarece-se que a instituição de ensino colaborou integralmente com o processo de investigação, encaminhando relatórios e informações aos órgãos responsáveis, conforme os procedimentos legais.
Ressaltamos que o caso ainda se encontra em fase de apuração, e até o momento não há qualquer indício de que tenha ocorrido fato irregular no âmbito escolar. Por essa razão, não é possível divulgar detalhes, em respeito à proteção das crianças e ao sigilo necessário às investigações.
O Município, por meio da Secretaria de Educação, reforça seu compromisso com a integridade, o cuidado e a segurança dos alunos, bem como com a transparência e a colaboração com as autoridades competentes.
Reforçamos, ainda, a importância de não se divulgar informações sem confirmação oficial para evitar prejuízos à imagem de pessoas e garantir o andamento responsável das apurações.