Criança com autismo tem lápis introduzido nas partes íntimas dentro de escola.

13out

Criança com autismo tem lápis introduzido nas partes íntimas dentro de escola.

Por Notícias

Atualizado em 13 de outubro de 2025

Um estudante de 8 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sofreu uma agressão dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Zenun Messias Vieira, em Campestre-MG. Segundo boletim de ocorrência e relatório médico, um colega de classe introduziu um lápis no ânus do aluno, causando sangramento e lesões internas.

A mãe do menino relatou que foi contatada pela escola na última terça-feira (13) informando que o filho não estava bem. Ao chegar em casa, durante o banho, a criança relatou dores na região dos glúteos. Ao retirar o short, a mãe identificou ferimentos e manchas de sangue na roupa íntima do filho.

O estudante foi inicialmente atendido no hospital da cidade e, posteriormente, transferido ao Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas, onde exames confirmaram lesões compatíveis com agressão. A médica de plantão solicitou encaminhamentos para acompanhamento médico e psicológico, e o caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar.

Ainda conforme o boletim, a mãe afirmou que o filho já vinha sendo alvo de bullying pelo mesmo colega. Situações anteriores já haviam sido comunicadas à escola, mas, segundo a família, nenhuma medida efetiva teria sido tomada.

A advogada da família, Tatiana da Silveira Reis, afirmou em entrevista à TV Poços que os pais do aluno agressor serão responsabilizados na esfera cível, e que o município também poderá responder por omissão diante das denúncias anteriores. O caso segue sob investigação da Polícia Civil e do Conselho Tutelar de Campestre.

Nota da Escola

O Município de Campestre, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vem a público esclarecer que tomou conhecimento de uma denúncia relacionada à Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Zenun Messias Vieira, e que as providências cabíveis foram adotadas imediatamente, com o encaminhamento da situação aos órgãos competentes, entre eles o CREAS, para apuração dos fatos.

Esclarece-se que a instituição de ensino colaborou integralmente com o processo de investigação, encaminhando relatórios e informações aos órgãos responsáveis, conforme os procedimentos legais.

Ressaltamos que o caso ainda se encontra em fase de apuração, e até o momento não há qualquer indício de que tenha ocorrido fato irregular no âmbito escolar. Por essa razão, não é possível divulgar detalhes, em respeito à proteção das crianças e ao sigilo necessário às investigações.

O Município, por meio da Secretaria de Educação, reforça seu compromisso com a integridade, o cuidado e a segurança dos alunos, bem como com a transparência e a colaboração com as autoridades competentes.

Reforçamos, ainda, a importância de não se divulgar informações sem confirmação oficial para evitar prejuízos à imagem de pessoas e garantir o andamento responsável das apurações.

 

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

07ago

Comércio ambulante irregular no centro de Poços gera reclamações

Diversas reclamações têm chegado à TV Poços em relação à presença de... Leia Mais

23ago

Bombeiros controlam incêndio em apartamento no Jardim Dr. Ottoni em Poços

Na manhã deste sábado (23), por volta das 10h40, o Corpo de... Leia Mais

18set

Setembro Amarelo: Bombeiros de Poços promovem treinamento integrado para prevenção ao suicídio

No contexto das ações do Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção... Leia Mais

17jul

Morador de rua é esfaqueado e agressor é preso em flagrante na zona oeste de Poços de Caldas

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar... Leia Mais

08ago

Clínicas de castração enfrentam atrasos nos repasses da prefeitura

Clínicas veterinárias credenciadas ao programa de castração municipal de Poços de Caldas... Leia Mais

24set

Poços recebe 145 mil unidades de vitaminas para a rede de saúde

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de... Leia Mais

01out

Pix lança “botão de contestação” nesta quarta; veja como usar

Função permitirá que usuários contestem transações em casos de fraude, golpe e... Leia Mais

23ago

Invasão e furto em residência no Jardim Esperança em Poços

Na madrugada deste sábado, 23 de agosto, uma residência localizada no bairro... Leia Mais

11ago

Mutirão no Jardim Kennedy II é prejudicado por novos descartes irregulares

A Prefeitura de Poços de Caldas, em parceria com moradores do bairro... Leia Mais

10set

Água com espuma e forte odor chama atenção na Avenida Celanese

O canteiro de obras da reconstrução da ponte na Avenida Celanese tem... Leia Mais