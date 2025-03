Criança de 3 anos é internada com suspeita de agressão e caso é investigado em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma criança de 3 anos e 8 meses está internada na Santa Casa de Poços de Caldas (MG) com sinais de possíveis agressões. O hospital informou que o estado de saúde da criança é estável.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada pela Santa Casa e conversou com a avó da menina. Ela mencionou que a mãe havia alegado que a criança teria caído, o que explicaria os hematomas e edemas nos olhos. No entanto, o médico plantonista do hospital avaliou as lesões e descartou essa versão, pois a criança estava com dificuldade para abrir os olhos.

A avó, inicialmente, havia repetido a explicação de uma queda, tanto no hospital da zona sul quanto na Santa Casa. No entanto, a Santa Casa acionou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar para apurar o caso.

Durante um depoimento mais detalhado à polícia, a avó informou que a criança tem dois irmãos adotivos, de 7 e 5 anos, e já presenciou episódios de agressão entre eles e a menina. No entanto, a criança negou qualquer agressão e, de forma desconfortável, afirmou ter se machucado após cair.

A avó também informou à polícia que está em processo para obter a guarda da criança, retirando-a da custódia de sua filha, que atualmente possui a guarda provisória, uma vez que a menina é filha adotiva. Ela ainda relatou que a mãe biológica tem feito ameaças frequentes a ela e à filha, após perder a guarda da menina.

A criança recebeu apoio médico, social e do Conselho Tutelar, e o laudo das lesões será encaminhado para acompanhamento do caso.