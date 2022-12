Criança é deixada sozinha em automóvel na rua Rio de Janeiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar recebeu denúncia de infração contra uma criança no sábado, dia 10. De acordo com as informações da proprietária de um PUB, uma criança foi encontrada chorando dentro de um veículo Volkswagen Cross no estacionamento. Após anunciar no sistema de som do estabelecimento, a genitora da criança compareceu acompanhada de seu namorado. Segundo a mãe, ela havia deixado a criança dormindo e que esta estava sendo monitorada por uma babá eletrônica e que teria se afastado do veículo apenas por alguns instantes. Ao chegar ao local, a Polícia encontrou a criança dormindo sem apresentar lesões ou hematomas.