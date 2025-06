Crianças apresentam Catira neste sábado no distrito de São Gonçalo, em Botelhos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste sábado, 28 de junho, às 15h, o grupo Catira Mirim realizará uma apresentação na Escola Municipal de São Gonçalo, no distrito que leva o mesmo nome, em Botelhos. O projeto, realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, conta com o apoio da Prefeitura de Botelhos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Formado atualmente por 17 crianças, com idades entre 6 e 11 anos, o grupo é coordenado pela professora Renata Guerra Breves e por Dara Figueiredo.

Renata conta que a iniciativa surgiu em 2013, dentro da Escola Municipal de São Gonçalo, quando recebeu um convite para preparar uma apresentação com os alunos. A partir de então, foram diversas apresentações, com formações que se renovaram ao longo do tempo. Para ensaiar os estudantes, a professora também precisou aprender, sendo incentivada pelos catireiros Jair Fonseca e João Simão Gonçalves, este último foi quem ensinou a Catira a ela e à primeira turma, além do violeiro Miguel Ferreira dos Santos, que é o único remanescente. “Me apaixonei, fiquei. Era para ser uma apresentação e estamos tentando manter a tradição cultural da Catira no distrito”, relembra.

O grupo se formou de maneira espontânea, com a participação voluntária das crianças interessadas. Atualmente, são 17 participantes, além das duas organizadoras. Segundo Renata, o grupo está completo.

A professora pontua ainda a receptividade da comunidade. “A população fica feliz demais com as apresentações”, afirma.

Em 2024, o projeto foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc, o que possibilitou a aquisição de vestimentas padronizadas para as crianças.

A apresentação deste sábado é gratuita e aberta a toda a comunidade.

Serviço

O quê? Apresentação do grupo Catira Mirim

Quando? Sábado, 28 de junho, às 15h

Onde? Escola Municipal de São Gonçalo – Rua José Euzébio de Gouvêa, s/n°, distrito de São Gonçalo

Entrada: Gratuita