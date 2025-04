Cricket brasileiro dá passo histórico com filiação da Confederação Brasileira de Cricket ao Comitê Olímpico do Brasil

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Confederação Brasileira de Cricket (Cricket Brasil) oficializou sua filiação ao Comitê Olímpico do Brasil (COB), consolidando um marco histórico para o esporte no país. A formalização da parceria ocorre no mesmo ano em que o cricket celebra seu retorno ao programa dos Jogos Olímpicos, previsto para Los Angeles 2028, após 125 anos de ausência.

Para Matt Featherstone, presidente do Cricket Brasil, o momento é a realização de um sonho cultivado há mais de duas décadas:

“Hoje foi um dia muito especial. Desde 2001, quando formamos a Associação Brasileira de Cricket, pensamos em ser um esporte olímpico um dia. Agora chegou a hora. O cricket, depois de 125 anos, está de volta. Parabéns ao time que trabalhou muito para isso acontecer. 25/4/2025 é uma data histórica para a nossa confederação.”

A filiação ao COB representa novas oportunidades para o desenvolvimento técnico da modalidade, acesso a programas de apoio ao atleta, além da integração do cricket nas estratégias de promoção e preparação olímpica nacional.

A Confederação Brasileira de Cricket vem trabalhando intensamente na popularização da modalidade no país, com projetos de base, campeonatos regionais e programas de formação de atletas. A oficialização da filiação ao COB valida esse esforço e abre caminhos para maior visibilidade, patrocínios e investimentos estratégicos.

“O crescimento do cricket no Brasil reflete o dinamismo e a diversidade do esporte no cenário global. A filiação da CBC ao COB é um reconhecimento a todo o trabalho desenvolvido e nos prepara para uma trajetória de sucesso rumo aos Jogos Olímpicos”, destacou Featherstone.

A partir deste novo marco, o Cricket Brasil planeja expandir suas ações em todo o território nacional, fortalecer as seleções brasileiras e preparar o país para figurar entre as potências emergentes da modalidade no cenário internacional.