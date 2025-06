Cricket é oficialmente incluído no Pan-Americano de 2027 — Brasil entra com força para o pódio feminino

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O anúncio histórico foi feito no dia 19 de junho, pelo Comitê Executivo da Panam Sports: o Cricket estará, pela primeira vez, no programa oficial dos Jogos Pan-Americanos. A edição de 2027, que acontecerá em Lima, no Peru, contará com 36 modalidades esportivas — e entre elas, pela primeira vez na história do evento continental, estará o esporte que mais cresce no mundo.

Com isso, o Cricket dá um passo decisivo rumo ao reconhecimento e consolidação nas Américas. E o Brasil já entra como uma das maiores potências do continente, especialmente no cenário feminino.

A Seleção Brasileira Feminina de Cricket, hexacampeã sul-americana e formada em sua maioria por atletas oriundas de projetos sociais, é vista como uma forte candidata ao pódio, reforçando o protagonismo do país na modalidade.

Roberta Moretti Avery, presidente da Confederação Brasileira de Cricket, celebrou o momento:

“É um marco histórico para o esporte nas Américas — e uma conquista construída com muito trabalho, dentro e fora de campo. Ver o cricket no Pan-Americano e saber que nossos atletas têm grandes chances de medalha é a prova de que estamos no caminho certo. Isso vai abrir ainda mais portas para o crescimento da modalidade no Brasil e na América Latina.”

Além do sucesso esportivo, o Brasil tem se destacado por utilizar o cricket como ferramenta de transformação social. Com mais de 80 projetos ativos e mais de 10 mil crianças e jovens impactados em todo o país, a Confederação Brasileira de Cricket (CBCR) aposta em uma abordagem que une educação, inclusão e alto rendimento.

Matt Featherstone, ex-presidente da CBCR, também comentou sobre a conquista:

“Esse é um sonho antigo de quem ama o cricket. Ver o esporte em um palco como o Pan-Americano é mais que uma vitória: é um salto de visibilidade, investimento e orgulho. E o Brasil está pronto para competir — e emocionar. O futuro é brilhante.”

Com a entrada do Cricket também no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, o anúncio de hoje marca uma nova era para o esporte nas Américas — com o Brasil, mais uma vez, sendo protagonista.

Sobre a Confederação Brasileira de Cricket

A Confederação Brasileira de Cricket (CBCR), fundada em 2001 e afiliada à ICC desde 2003, é a entidade responsável pela organização, promoção e expansão do cricket no Brasil. Com sede em Poços de Caldas/MG, a CBCR coordena projetos sociais, competições nacionais, formações técnicas e a representação internacional do país na modalidade. Por meio do esporte, promove inclusão, educação e oportunidades reais de transformação de vida — dentro e fora dos campos.