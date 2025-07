Críquete em Poços tem primeiros atletas profissionais do Brasil

Atualizado em 17 de julho de 2025

Poços de Caldas hoje se consolida como o principal polo da modalidade no Brasil. E nesta semana, um marco histórico foi celebrado: pela primeira vez, a seleção brasileira masculina de críquete passa a contar com atletas contratados, com salário fixo e uma rotina profissional de treinos voltados para competições nacionais e internacionais.

O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Críquete (CBCricket) durante evento realizado em Poços. Nove jogadores passam a integrar oficialmente a equipe masculina, reforçando o avanço da modalidade e sua consolidação como esporte de alto rendimento no país.

Entre os atletas está Luiz Filipe Muller, de 19 anos, conhecido como “Alemão”. Morador de Poços, ele começou no esporte ainda criança por meio de um projeto social.

A seleção masculina segue os passos da equipe feminina, que já conta há anos com jogadoras contratadas e com participações expressivas em torneios internacionais.

A contratação acontece menos de um mês após a confirmação de que o críquete estará nos Jogos Pan-Americanos de 2027, em Lima, no Peru.

Poços de Caldas, mais uma vez, se destaca no cenário esportivo nacional, agora como berço da nova geração do críquete brasileiro.