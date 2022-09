Cruzamento da Remígio Prézia vai ganhar semáforos de pedestres

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O cruzamento da Avenida José Remígio Prezia com a rua Ouro Preto, na área central, vai receber semáforos de pedestres, nos próximos dias. A medida visa melhorar a segurança no local, que tem movimento intenso de veículos e de pessoas.

Segundo o secretário de Defesa Social, Rafael Conde, cuja pasta coordena o Demutran, a implantação dos novos semáforos atende um pedido da comunidade. “Essas melhorias derivam de solicitações da população e estão sendo implementadas pelos servidores do Departamento Municipal de Trânsito”, diz.

Recentemente, conjuntos semafóricos voltados a pedestres foram implantados em diversas ruas do centro de Poços de Caldas, entre elas, as do entorno do Terminal de Linhas Urbanas, e também nas ruas São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Até o momento, 15 cruzamentos receberam semáforos de pedestres.