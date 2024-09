Cultura caipira e urbanidade são temas da MIA neste fim de semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Com shows que põe o poema para rebolar, rodas de conversa com autores premiados, mapping e festejos populares, Mostra chega a 6ª edição em Poços

A 6ª edição da MIA (Mostra Integrada de Artes) acontece de 19 a 22 de setembro em Poços de Caldas, com a realização de atividades culturais gratuitas no Museu Histórico e Geográfico, as Thermas Antônio Carlos e o Mirante Santa Rita, além de after no Santa Ruah.

Sob o tema “Outros Centros”, e seguindo seus eixos curatoriais – Música, Visualidades, Performance e Literatura – a Mostra celebra as periferias culturais, os espaços e as vozes que, embora fora dos holofotes tradicionais, são pulsantes em criatividade e resiliência. Artistas da cidade, da região e de outras localidades são destaques na programação, emergindo como um convite à redescoberta, propondo um deslocamento dos olhares, das narrativas e das geografias.

O destaque na programação é o videomapping na histórica fachada das Thermas Antônio Carlos, que nos últimos anos a MIA tem feito desta uma experiência inesquecível para Poços de Caldas, onde a projeção transforma o prédio num verdadeiro palco de luz e arte. Neste ano, a arquitetura se torna a tela para imagens que contam as histórias do povo e dão protagonismo para a cultura regional. A ação conta com a participação do VJ Bah e projetores da On Projeções, que desenvolvem ações em importantes eventos no Brasil.

Na programação, os shows inéditos na cidade de Natasha Felix, Cecília Cecilina, Capitu (formado por Graziê e Pamela Mel) e João Vitor Junqueira & Pedro Lopes prometem conectar música, poesia e performance. Já o artista Matuto S.A. traz uma mistura dos acordes da viola caipira com as poesias e batidas de ritmos urbanos como o Rap, Reggae, Jazz e Funk.

Outra novidade é a parceria com o Palco Sesc que oferece o show Ritmos de São Benedito, proposta exclusiva que conta com a participação de integrantes de diferentes Ternos de Congos da cidade, para celebrar as tradições de São Benedito e valorizar o festejo mais significativo e tradicional de Poços de Caldas, no Sul de Minas, apresentando canções que atravessam gerações e representam a fé e resistência.

A parceria com o projeto Discobertas / Disco Fest traz a cultura dos DJs para a Mostra, sejam com discos de vinis ou com as modernas controladoras eletrônicas, a proposta busca celebrar a diversidade da discotecagem e criar oportunidades para DJs apresentarem suas pesquisas sonoras. Ao longo dos quatro dias, diferentes artistas se apresentam na programação, oferecendo uma experiência única de música, arte e cultura.

O podcast #Rabiscos traz escritores premiados para compor a programação literária da MIA, com a presença de Leonardo Piana, Jéssica Balbino, Tadeu Rodrigues e Maria Mello, onde narrativas e experiências à margem no interior são temas das rodas de prosas da Mostra, que também terão acessibilidade em libras.

Assim, a MIA Outros Centros convida o público a fazer parte dessa jornada, descobrindo os centros invisíveis que nos cercam e a ser testemunha da potência criadora que emerge da diversidade.

A MIA é realizada pela Carvalho Agência Cultural e conta com a parceria dos projetos culturais Discobertas / Disco Fest, Cine Fricção e Margens, além do Podcast Rabiscos e Santa Ruah. Na sua programação tem ações viabilizadas pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e pela Chamada Pública Municipal de Patrocínio para Projetos Culturais, contando com o incentivo cultural da Alcoa e Hotel Village Inn, patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas, apoio do Sesc Poços de Caldas, Codemge, Hotel San Thiago e Joia Hotel. A equipe à frente da proposta é formada por Chiara Carvalho (direção geral e curadoria), Paulo Tothy (direção de arte, curadoria e comunicação), Jéssica Balbino (curadoria literária), Alyson Dias (produção), Yas Colares (arquiteta), Mateus Augusto e Thiago Silva (assistentes de produção).

PROGRAMAÇÃO MIA 2024 – OUTROS CENTROS:

Quinta-feira – 19 de setembro

Local: Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas

Discofest – Discobertas

17h – Abertura com cafézim para imprensa e público geral

DJs Flame’s

CineFricção especial #Visualidades

18h – Exibição 01 – Videografia O Canto dos Sapos

bate-papo com Dani Kistraña, Cecília Cecília e Pricila sem S

19h30 – Exibição 02 – Meu Bem Querer

bate-papo com Dani Kistraña e coletivo Cia da Hebe

Sexta-feira – 20 de setembro

Local: Praça das Thermas Antonio Carlos

18h – Abertura com os ogãs Augusta Clementino e Leonardo Augusto

18h15 – Manacás (DJs Maroca e Isadbob) – oferecimento Disco Fest / Discobertas

19h15 – Cecília Cecilina apresenta o Canto dos Sapos com Rikixi e Nã Maranhão

20h15 – DJ Wenu – oferecimento Disco Fest / Discobertas

21h30 – Natasha Felix apresenta Apupú

Visualidades com VJ Bah (mapping na fachada do prédio)

After no Santa Ruah (Rua Rio de Janeiro, 430, Centro)

DJ Wenu e DJ Maroca

*a partir das 23h com entrada vip para 50 primeiras pessoas

Sábado – 21 de setembro

Local: Praça das Thermas Antonio Carlos

16h30 e 18h – DJ Ana Selecta – oferecimento Disco Fest / Discobertas

17h – Roda de Prosa com Leonardo Piana e Tadeu Rodrigues – oferecimento #Rabiscos

18h45 – Palco Sesc apresenta Ritmos de São Benedito (com representantes dos Ternos de Congos de Poços de Caldas)

20h45 – DJ Spin – oferecimento Disco Fest / Discobertas

21h30 – Matuto apresenta Regional Beat

Visualidades com VJ Bah (mapping na fachada do prédio)

After no Santa Ruah (Rua Rio de Janeiro, 430, Centro)

DJ Day, DJ Mancha e DJ Leo Antunes

*a partir das 23h

Domingo – 22 de setembro

Local: Mirante Santa Rita

Exposição ‘Ser Tão Quebrada no Caos’ de Tamiris Alves

14h30 – Discotecagem SodaDisco (Talita Marine e Leo Zaneti) – oferecimento Disco Fest / Discobertas

15h15 – Capitu – Graziê e Pamela Mel apresentam reCAPITUlar

16h – Roda de Prosa com Maria Mello e Jéssica Balbino – oferecimento #Rabiscos

17h – João Vitor Junqueira & Pedro Lopes apresentam Frente a Frente

Mais detalhes da programação estão disponíveis no site www.miamostradeartes.com.br. Para saber mais acompanhe as redes sociais @mia.mostradeartes @carvalhoagenciacultural.